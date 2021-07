Cepagri registra temperatura mais baixa desde 2000 em Campinas

Frio ficou abaixo do previsto, que indicava mínimas de 6°; estação do centro registrou 4,2° até as 7h da manhã

O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp registrou em Campinas nesta quarta-feira (30) a temperatura mais baixa desde o ano 2000. A estação do centro registrou 4,2° até as 7h da manhã de hoje.

Meteorologista do Cepagri, Bruno Kabke Bainy disse que o frio ficou abaixo do previsto, que indicava mínimas de 6°.

“Segundo registros do Cepagri para Campinas, a cidade não teve uma temperatura tão baixa desde julho de 2000, portanto 21 anos. A série de dados está razoavelmente completa”, disse o meteorologista do Cepagri.

A forte massa de ar polar que chegou ao centro-sul do país ficará até amanhã, mantendo as temperaturas baixas na região

A queda nos termômetros desta quarta-feira, que também foi recorde em Americana, está associada à formação do Ciclone Raoni.

“Uma frente fria associada a ele passou pelo Estado de São Paulo na terça-feira, e após essa passagem tem a entrada de massa de ar frio. O que aconteceu foi que essa massa de ar de origem polar é intensa e está fazendo uma trajetória mais continental, ao contrário de outras ocasiões, em que atuou no Sul e depois avançou para o oceano. Nesse caso, a entrada foi bem por dentro do continente”, explicou o pesquisador.

Os reflexos de Raoni estão sendo sentidos desde o Sul do país, com registro de neve na Serra Gaúcha, e também no Centro-Oeste. O quente Mato Grosso do Sul teve temperaturas negativas nesta quarta-feira.

Um ciclone é um centro de baixa pressão atmosférica que provoca movimentação do ar, resultando em tempestades e ventos fortes. As características do Ciclone Raoni, que está atuando em todo o país, chamaram a atenção dos pesquisadores. Ele já recebeu diferentes classificações dentro da meteorologia e apresentou características de furacão. Contudo, não oferece perigo.

“É o ciclone que vai proporcionar que massa de ar fria, de origem nos polos, migre em direção ao Equador, e essas massas de ar quente das regiões tropicais migrem em direção aos polos. É um mecanismo de equilíbrio térmico do planeta”, explicou o meteorologista.

O tempo deve seguir gelado nesta quinta-feira, com mínima de 7° e máxima de 20°, sem novas quedas de temperaturas. A partir de sexta-feira, o frio intenso deve ser amenizado, e a tendência é que o final de semana tenha temperaturas menos rigorosas na região.