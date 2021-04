Centros de saúde de Campinas atendem 343 pacientes com sintomas gripais

Três unidades foram abertas no fim de semana para atender pacientes com suspeita de Covid

Os centros de saúde Vista Alegre, São Bernardo e Costa e Silva atenderam 343 pessoas com sintomas respiratórios e gripais no fim de semana, em Campinas.

Foram 296 atendimentos no sábado (10), com seis remoções para assistência em ambiente hospitalar, e 47 atendimentos no domingo (11), com duas remoções.

Este foi o quarto final de semana com abertura de unidades básicas para o atendimento exclusivo de pacientes com quadros suspeitos de Covid-19. A primeira edição ocorreu nos dias 20 e 21 de março. De lá até este domingo 3.274 pacientes foram atendidos.

O objetivo é que os centros de saúde façam o primeiro atendimento e encaminhem somente os casos mais graves reduzindo a demanda nos prontos-socorros e unidades de pronto atendimento da Rede Mário Gatti.