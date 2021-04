Casos de dengue têm aumento de 104% em três semanas em Campinas

Cidade já tem 529 casos de dengue confirmados neste ano; região sudoeste do município lidera com 152 registros

A Secretaria de Saúde divulgou nesta quinta-feira (8) novos dados sobre a dengue em Campinas. Entre 1º de janeiro e 8 de abril de 2021 foram confirmados 529 casos da doença na cidade. As regiões sudoeste, com 152 casos, e noroeste, com 106 contaminações, lideram em numero de casos.

Na sequência estão as regiões sul, com 92; a norte, com 91; e a leste, com 88. Em relação ao balanço anterior divulgado pela secretaria de saúde no dia 17 de março, o município contabilizava 259 casos.

Campinas já tem 529 casos de dengue confirmados neste ano – Foto: Prefeitura de Campinas / Divulgação

No período de três semanas houve um aumento de 104% no número de casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Não houve mortes provocadas pela dengue.

A prefeitura mantém um programa de combate à doença por meio do Comitê de Prevenção e Controle das Arboviroses.

No entanto, segundo o Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde), 80% dos criadouros estão dentro de casa.

Para acabar com a proliferação do mosquito é preciso remover latas, pneus e outros objetos que possam acumular água. Os vasos de plantas aquáticas devem ter a água trocada semanalmente e os pratinhos dos vasos devem ser eliminados. É importante, também, vedar a caixa d’água e limpar a calha e os vasos sanitários que não estão sendo usados devem ficar fechados, assim como os ralos.