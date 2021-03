Campinas volta a suspender agendamento das vacinas contra Covid-19

A Prefeitura de Campinas suspendeu o agendamento de vacinas da Covid-19 na manhã desta quinta-feira (18). A grande procura pelo agendamento de idosos a partir de 70 anos, que teve início a partir das 17h de quarta-feira (17), completou as vagas disponibilizadas conforme a quantidade de doses do imunizante.

A Secretaria de Saúde de Campinas vai reabrir o agendamento com a chegada de novas doses.

Os idosos que conseguiram efetuar o agendamento estão sendo vacinados normalmente nos cinco centros de imunização, localizados no CVI (Centro de Vivência do Idoso), na Lagoa do Taquaral; Escola CAIC “Zeferino Vaz”, na Vila União; Clube Círculo Militar de Campinas, no Jardim Chapadão; Casa da Criança Paralítica, no Parque Itália; e o Centro de Imunização Noroeste (antigo prédio da NAED Noroeste), na Vila Castelo Branco.