Campinas volta a abrir Centros de Saúde no final de semana

Objetivo da medida é poder atender pacientes com síndromes gripais e respiratórias no município

Centro de Saúde do São Bernardo - Foto: Carlos Bassan - PMC

A Prefeitura de Campinas anunciou nesta sexta-feira (9) durante live do prefeito Dário Saadi (Republicanos) que no final de semana irá manter três Centros de Saúde abertos para atender pessoas com sintomas respiratórios e gripais. As unidades do Jardim Vista Alegre, São Bernardo e Costa e Silva funcionarão das 7h às 17h no sábado (10) e no domingo (11).

Esse será o quarto final de semana que centros de saúde abrirão para atender pacientes com síndromes gripais e respiratórias, medida avaliada como positiva porque conseguiu deixar os pronto atendimentos e prontos-socorros menos carregados para receberem os casos mais graves.

No final de semana prolongado de Páscoa os três Centros de Saúde atenderam 459 pessoas.

A unidade do Vista Alegre fica na Avenida Sinimbu 903, no Parque Universitário de Viracopos. O Centro de Saúde do São Bernardo fica na Av. João Batista Morato do Canto, 600 – Fundação da Casa Popular e a unidade do Costa e Silva, na Rua Joaquim Manuel de Macedo, s/n, Jardim Santa Genebra.