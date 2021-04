Campinas tem aumento de ocupação de leitos de UTI-Covid

Campinas registrou um ligeiro aumento no percentual de ocupação de leitos de UTI Covid. Segundo a secretaria de saúde da cidade, nesta quarta feira (28), o índice de ocupação dos leitos é de 82,93%, com 64 leitos livres nos sistemas de saúde público municipal e privado. Na terça-feira (27) o índice de ocupação era de 81,22% com 71 leitos livres.

Nesta quarta são 375 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde. Deste total, 311 estão ocupados. No SUS municipal são 161 leitos, dos quais 160 estão ocupados, o que equivale a 99,38%. Há 1 leito livre. Na rede particular são 214 leitos, dos quais 151 estão ocupados, o que equivale a 70,56%. Há 63 leitos vagos.

Há 11 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal. Destes, 8 aguardam leito de UTI e 3 de enfermaria.

Casos de contaminação e mortes por Covid-19

Campinas registrou nesta quarta-feira 411 novos casos de Covid-19. Com isso, o total de casos chega a 91.921 desde o início da pandemia. Segundo a secretaria de saúde, o município registra mais 17 mortes em decorrência da doença totalizando 2.963 óbitos.

Dos novos casos fatais, cinco eram mulheres e 12, homens. Doze tinham doenças preexistentes e outros cinco sem comorbidades. Segundo a faixa etária, 11 vítimas tinham mais de 60 anos e seis tinham entre 49 e 58 anos.

No balanço consta que já foram aplicadas 302.426 doses de vacina contra a Covid-19 na cidade. Desse total, 186.240 pessoas receberam a primeira dose e 116.186 pessoas também foram imunizadas com a segunda dose.