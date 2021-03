Campinas tem 160 pessoas a espera de leitos de Covid e recorde de mortes

Campinas tem 160 pacientes adultos com síndrome respiratória aguda grave atendidos em leitos de retaguarda. Deste total, 94 pacientes aguardam vaga em leito de UTI-Covid e 66 pessoas em leitos de enfermaria Covid.

A cidade bateu recorde nesta quinta-feira (18) em número de mortes em decorrência da doença, onde 30 pessoas perderam a batalha contra a Covid-19. Desde o início da pandemia Campinas tem 2.095 mortos.

Dos 30 óbitos registrados 17 são mulheres e 13 homens. Vinte e sete vítimas tinham comorbidades e três não apresentavam doenças preexistentes. Com relação à faixa etária, 21 tinham mais de 60 anos e nove tinham menos do que 60.

A cidade conta agora com 75.359 casos confirmados de pessoas com Covid-19, 78 a mais que quarta-feira (17). A Secretaria de Saúde informa que o Sistema do Ministério da Saúde está fora do ar há dois dias, o que comprometeu a notificação dos casos. Hoje apenas dados de casos do SIVEP Gripe foram registrados.

Leitos

Campinas tem 466 pessoas internadas em enfermaria Covid. Dos 403 leitos de UTI Covid, 385 estão ocupados. Apenas 18 leitos estão livres. No SUS municipal são 140 leitos e todos estão ocupados. No SUS estadual são 40 leitos, dos quais 39 estão ocupados. O índice percentual de ocupação é de 98%, com apenas uma vaga disponível. Na rede particular são 223 leitos, dos quais 206 estão ocupados. O percentual de ocupação é de 92% , com apenas 17 leitos livres.