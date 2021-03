Campinas suspende agendamento de vacina contra Covid para idosos de 69 anos

O agendamento para a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 69 anos foi suspenso em Campinas. Foram abertas 11 mil vagas, preenchidas ainda na noite desta terça-feira (23). O agendamento será reaberto com a chegada de novas vacinas.

As pessoas que realizaram o agendamento através do site vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 160 já começaram a ser vacinadas desde às 8h desta quarta-feira (24).

A aplicação das doses está sendo feita em cinco Centros de Imunização, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira; e das 8h às 18h, aos sábados e domingos.

Só serão atendidas pessoas que estiverem agendadas, que devem comparecer ao local com 10 minutos de antecedência para evitar aglomerações. No dia marcado, a pessoa deve levar documento de identificação com foto, além dos comprovantes de endereço em Campinas e do agendamento.

Segundo o vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo, Campinas já aplicou até a manhã desta quarta-feira 165.218 doses da vacina contra a Covid, sendo 123.909 em primeira dose e 41.309 em segunda dose.

Confira quais são os Centro de Imunização em Campinas: