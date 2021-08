Campinas sugere protocolo para retomada de eventos nas cidades que fazem parte da RMC

A Prefeitura de Campinas sugeriu às prefeituras da RMC (Região Metropolitana de Campinas) protocolos para a retomada de eventos sociais e esportes coletivos em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A autorização do Governo de São Paulo passa a valer em 17 de agosto, com a condição que não haja aglomerações.

As sugestões foram feitas com base em proposta formulada pelo Devisa (Departamento de Vigilância Sanitária) para a cidade de Campinas. O modelo foi apresentado às prefeituras antes de ser publicado em decreto.

Secretário Lair Zambon destacou a importância da continuidade de algumas medidas de prevenção à Covid-19 – Foto: Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

Para eventos corporativos e sociais, como formaturas e casamentos, o protocolo prevê controle de entrada, evitar fila e adotar planilha de participantes – as duas últimas medidas para cerimônias corporativas. Nos eventos sociais, as mesas devem ter distância mínima de um metro.

Para esportes coletivos, as torcidas seguem proibidas, inclui vacinação dos participantes, trabalhadores e prestadores de serviços, triagem de sintomas antes do início da atividade, avaliação de contatos, planilha de participantes e uso individual de objetos.

“Este modelo que estamos preparando está longe de ser considerado ‘liberação geral’. São medidas que temos que adotar com parcimônia e deixar claro que este ano o uso de máscara ainda será fundamental, não deveremos tirar”, disse o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon.

Os protocolos incluem as medidas básicas de proteção sanitária, como uso de máscara, álcool em gel e proibição de aglomerações.

“É uma sugestão que Campinas está fazendo. Entendemos que cada cidade tem autonomia, mas vamos apresentar o modelo às cidades da RMC antes de publicar o decreto. Importante manter as orientações”, disse o prefeito Dário Saadi (Republicanos).

Americana disse que segue as diretrizes do Plano São Paulo. Hortolândia informou que analisa e em breve vai deliberar sobre o tema. As demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) não comentaram sobre as sugestões da Prefeitura de Campinas.