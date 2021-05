Campinas será contemplada com vacinas da Pfizer no mês de maio

Campinas deve receber e ser contemplada com vacinas da Pfizer quando o próximo lote for enviado ao Brasil. A informação é do secretário de saúde de Campinas, Lair Zambon, durante live do prefeito Dário Saadi (Republicanos), na tarde desta sexta-feira (30), através das redes sociais.

Lair Zambon e o prefeito Dário Saadi estiveram na noite de quinta-feira (29) no Aeroporto Internacional de Viracopos, juntamente com a comitiva do governo federal para receber o primeiro lote destinado ao Brasil de vacinas contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer/Biontech.

Eles se reuniram com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e com o presidente regional da Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo.

Segundo o secretário Lair Zambon, Campinas será contemplada em maio com doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. “Campinas entrará no circuito de vacinação da Pfizer, provavelmente em maio”, disse.

Zambon revelou ainda que em conversa com o presidente da Pfizer que a farmacêutica em dois meses deve adotar uma nova forma de conservação da vacina.

“Tecnicamente, por dois meses, a vacina terá esse problema do armazenamento a – 70 graus, mas ele me disse que daqui a dois meses haverá um nova forma de conservação da vacina que será muito mais fácil do ponto de vista da aplicação em todo o Brasil”, explicou.

O secretário de saúde de Campinas contou que Carlos Murillo revelou sobre a possibilidade de assinatura de mais um contrato de doses com o governo brasileiro. “Ele me disse que ainda não está assinado, mas praticamente pronto, um novo contrato da Pfizer, entre setembro e dezembro de 2021, para mais 100 milhões de doses de vacinas para o Brasil”, revelou.

Lair Zambon confirmou que Campinas tem condições de armazenar o imunizante em baixas temperaturas. “De uma forma geral, os hemocentros necessitam desse tipo de refrigeração, principalmente para guardar plaquetas e alguns derivados do sangue. O Hemocentro da Unicamp já se mostrou disponível para isso”, disse.

A vacina da Pfizer possui registro para uso definitivo concedido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O imunizante pode ser aplicado em pessoas a partir de 16 anos, em duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas.

Atualmente os frascos podem ficar em temperaturas entre -25ºC e -15ºC. A conservação, nessa faixa de temperatura, pode ser feita apenas durante 14 dias. Se mantidas em temperaturas de armazenamento entre 2ºC e 8ºC, o prazo para aplicação das doses diminui para cinco dias.