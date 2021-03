‘Campinas Sem Fome’ recebe doação de 143 toneladas de alimentos

Cestas básicas irão para o banco de alimentos e as 146 entidades parceiras iniciam a distribuição para as famílias já na terça-feira

O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), recebeu nesta segunda-feira (29) uma doação de 12,6 mil cestas básicas para a campanha “Campinas Sem Fome”, totalizando 143 toneladas recebidas desde o início da ação.

A arrecadação foi fruto de doações de empresas como Patriani, Pastifício Selmi, Litucera, MB Engenharia Renova, Converd, Casamax, Estre e Galvani.

Doação foi recebida pelo prefeito Dário Saadi nesta segunda-feira – Foto: Fernanda Sunega / Prefeitura de Campinas

“Nesta primeira fase do Campinas Sem Fome chegamos a 143 toneladas de alimentos. Essa doação é, sem dúvidas, fundamental para Campinas. A pandemia está causando problemas seríssimos na rede de saúde, mas também desemprego, aumentando a desigualdade social e trazendo fome”, disse o prefeito.

Os produtos foram arrecadados na primeira semana da campanha pela Secretaria de Serviços Públicos e pela Sanasa.

Segundo Dário Saadi, essa primeira etapa foi um sucesso e ultrapassou as expectativas. “Campinas é uma cidade solidária, que dá exemplo nas horas difíceis, como agora, superando as expectativas de doação em uma semana de campanha. Atingiremos milhares de famílias que terão garantido a sua cesta básica, a sua segurança alimentar”, declarou.

As cestas básicas irão para o banco de alimentos e as 146 entidades parceiras iniciam a distribuição para as famílias já na terça-feira (30). A entrega será feita diretamente para as famílias cadastradas no aplicativo Viva Vida, evitando o deslocamento.

“Não mudaremos a forma de entrega. Não faremos distribuição paralela, nem nada fora do que já existe na rede de assistência da Prefeitura de Campinas”, completou o prefeito.

Doações

Das doações entregues nesta segunda-feira, a Secretaria de Serviços Públicos arrecadou 11 mil cestas básicas, que equivalem a 110 toneladas. A coleta teve a participação de empresas parceiras e doações da população nos postos das administrações regionais, Bosque dos Jequitibás e Lagoa do Taquaral.

A Sanasa arrecadou 1,6 mil cestas básicas, além de produtos alimentícios e de higiene. A empresa montou um drive-thru no estacionamento da sua sede e postos descentralizados, que serão mantidos até 9 de abril.

Para mobilizar toda a população, está agendado para os dias 10 e 11 de abril o “Dia D” da campanha. A ação acontecerá das 9h as 17h, no Paço Municipal. Uma equipe estará no local para receber as doações no estilo drive-thru, com coleta de alimentos não perecíveis e itens de higiene.