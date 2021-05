Campinas retoma funcionamento das creches na segunda

As atividades presenciais nas 161 creches da rede municipal de ensino e nas 44 entidades conveniadas a Secretaria de Educação serão retomadas a partir da próxima segunda-feira (3). Ao todo, 42.048 alunos estão matriculados na Educação Infantil da prefeitura.

A Prefeitura de Campinas estabeleceu um cronograma para este retorno. Na primeira semana, as escolas recebem alunos com idade entre 3 anos e 4 meses a 5 anos e 11 meses, do agrupamento III. São esperados 8.524 alunos, o que representa até 35% do total de matriculados nessa modalidade, conforme determina o Plano São Paulo.

No dia 10 de maio, retornam as crianças com idades entre 1 ano e 8 meses a 3 anos e 3 meses, do chamado agrupamento II. Em respeito às normas sanitárias, a expectativa é de que 3.936 alunos voltem às salas de aula.

No dia 17 de maio, será a vez do agrupamento I, que engloba crianças até 1 ano e 7 meses. Neste caso, o limite será de 1.561 alunos.

As creches retomam as suas atividades com redução de horário e revezamento de turmas, para garantir o distanciamento social, e com rigorosos protocolos sanitários, seguindo orientação das autoridades de saúde.

As aulas presenciais na rede municipal de ensino estavam suspensas desde o final de março do ano passado e começaram na última segunda-feira (26), com os alunos do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, ensino profissionalizante e de qualificação profissional.