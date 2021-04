Campinas registra mais de 30 mortes pelo quarto dia consecutivo

Campinas registrou nesta quinta-feira (1º) mais 36 mortes em decorrência da Covid-19, totalizando 2.428 óbitos desde o início da pandemia. Dentre as vítimas, dez tinham menos de 60 anos, sendo a mais jovem uma mulher de 30 anos, sem doenças preexistentes. São 25 homens e 11 mulheres.

Após registrar 60 óbitos em 72 horas na segunda-feira (29), o número seguiu acima de 30 pessoas que perderam a vida para a doença. Na terça-feira (30) foram 45 óbitos e, na quarta-feira (31), 32 mortes foram informadas.

Segundo a Secretaria de Saúde de Campinas, 623 pessoas testaram positivo para Covid-19 e o total de casos desde o início da pandemia é de 81.941 infectados.

Leitos ocupados

Campinas conta com 438 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública e particular de saúde. Deste total, 417 estão ocupados, o que corresponde a 95,21%. Há 21 leitos livres nas redes pública e particular.

No SUS municipal são 156 leitos e todos estão ocupados. No SUS estadual são 40 leitos, dos quais 39 estão ocupados, o que corresponde a 97,50%. Há 1 leito disponível. Na rede particular são 242 leitos, dos quais 222 estão ocupados, o que equivale a 91,74%. Há 20 leitos vagos.

Em leitos de enfermaria são 491 pessoas internadas. Há 174 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal. São 94 pacientes à espera de leitos de UTI e 80 pessoas aguardando vagas para enfermaria.