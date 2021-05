Campinas registra baixa adesão à vacinação contra a gripe

A diretora do Devisa (Departamento de vigilância em Saúde), Andrea Von Zuben, disse nesta sexta-feira (30) que a primeira fase da Campanha de Vacinação Contra a Gripe em Campinas imunizou 43.546 pessoas até quinta-feira (29). “A cobertura, até agora, está extremamente baixa”, disse.

Nessa primeira fase estão sendo vacinados profissionais de saúde, crianças maiores de seis meses e menores de seis anos, grávidas e mulheres até 45 dias após o parto (puérperas).

Foram imunizados até esta quinta-feira 725 puérperas, que correspondem a uma cobertura vacinal de 40,3%; 25.911 crianças (32,5%); 3.228 gestantes (30%) e 13.629 profissionais da saúde (25,1%).

A meta é vacinar, até 10 de maio, 90% do público-alvo, de 145 mil pessoas, na primeira fase. “É importante que as mães levem os filhos para vacinar. A vacina não oferece risco, não causa gripe”, afirmou.

Para ampliar a vacinação, duas estratégias foram adotadas. “Uma delas, foi a disponibilização da vacina nas maternidades da cidade, para que as mulheres já deixem as unidades imunizadas contra a gripe. Outra, um importante reforço na imunização dos profissionais de saúde, tem início na segunda-feira (3) e se estenderá até 14 de maio, em uma parceria entre a Prefeitura e a Unimed Campinas. Trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados poderão ser vacinados no Centro Cultural de Inclusão e Integração Social (CIS Guanabara), na Rua Mário Siqueira 829, no Guanabara”, explicou.

O espaço foi cedido pela Unicamp. A prefeitura fornece o imunizante e insumos para aplicação das doses e profissionais do Hospital Unimed Campinas aplicarão a vacina. A vacinação ocorrerá de segunda a sábado, das 8h às 18h.

O imunizante previne agravamento de quadros respiratórios, que podem levar à morte. A imunização contra o vírus Influenza é importante porque o agravamento da doença pode levar à necessidade de internação no sistema hospitalar, que já está sobrecarregado em razão da pandemia.

Aplicação das vacinas

Os endereços dos locais de vacina dos grupos prioritários da primeira fase da imunização estão disponíveis no site: www.vacina.campinas.sp.gov.br.

Nesse endereço é possível acessar um mapa com os postos de imunização, simbolizados por seringas. Aquelas que aparecem em azul possuem vacinas; as em vermelho, não.

Pessoas com quadro sugestivo ou casos confirmados de infecção pela Covid-19 devem esperar para receber a vacina. É recomendado aguardar até a recuperação clínica total. Quem tomou vacina contra a Covid-19 deve aguardar 14 dias para ser imunizado contra a gripe.

Vacina da Covid-19

De acordo com o balanço da secretaria de saúde de Campinas, já foram aplicadas ate esta sexta-feira 313.613 doses da vacina contra a Covid-19. Desse total, 193.573 pessoas receberam a primeira dose e 120.040 tomaram também a segunda.

Campinas atingiu a cobertura vacinal contra a Covid-19 em todas as faixas acima de 70 anos, exceto entre 80 a 84 anos, que receberam a Astrazeneca e o intervalo é maior. Por isso, nem todos já receberam a segunda dose.