Campinas registra 509 novos casos e 35 óbitos por Covid-19

O número de contaminações e de mortes causadas pelo novo coronavírus (Covid-19) continuam altos em Campinas. A secretaria de saúde divulgou na tarde desta quarta-feira (7) a confirmação de mais 509 casos da doença em 24 horas, elevando para 83.668 o número de pessoas que se contaminaram desde o início da pandemia.

A cidade também registrou mais 35 óbitos e chega a 2.561 mortes por Covid-19. Foram 19 homens e 16 mulheres; 32 pessoas tinham comorbidades e outras três não tinham. Com relação à faixa etária, 30 tinham mais de

60 anos e cinco tinham entre 53 e 59 anos.

Acompanhe a cobertura do LIBERAL sobre Campinas

Vacinação

O vacinômetro do governo do Estado de São Paulo aponta que foram aplicadas 207.385 doses da vacina contra a Covid-19, das quais 144.603 em primeira dose e 62.782 em segunda dose.

Ocupação de leitos

Em meio à alta ocupação de leitos na pandemia da Covid-19, o governo do estado deixou de informar no sistema o número de leitos disponibilizados no HC da Unicamp e no AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

Campinas conta com 410 leitos de UTI exclusivos para pacientes com

Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde. Deste total,

383 estão ocupados, o que corresponde a 93,41%. Há 27 leitos livres no SUS municipal e na rede privada. No SUS Municipal são 160 leitos, dos quais 156 estão ocupados, o que equivale a 97,50%. Há 4 leitos livres.

Na rede particular são 250 leitos, dos quais 227 estão ocupados, o que equivale a 90,80%. Há 23 leitos vagos.

Houve uma queda significativa de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal. Nesta quarta-feira são 54 pacientes, dos quais 33 pessoas aguardam vagas em leitos de UTI Covid e 21 pacientes aguardam vagas em leitos de enfermaria Covid.