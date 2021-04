Campinas realiza Dia D de vacinação da gripe para profissionais de saúde

A Secretaria de Saúde de Campinas realiza neste sábado (24) o Dia D da vacinação contra a gripe exclusivamente para profissionais de saúde. Para atendimento deste público, os centros de saúde Paranapanema, São José, Taquaral, Sousas, Aurélia, Barão Geraldo, Campos Elíseos (Tancredão), São Cristóvão, Pedro Aquino (Balão do Laranja) e Satélite Iris 1 estarão abertos, das 8h às 17h.

Os profissionais devem levar um documento de identidade com foto e um comprovante de atuação profissional na área de saúde como, por exemplo, documento do conselho de classe, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, holerite, crachá (desde que contenha informações como nome do estabelecimento, nome e sobrenome da pessoa e cargo ou função), declaração emitida pelo serviço de saúde que comprove o vínculo empregatício da pessoa, entre outros. Quem tiver carteira de vacinação deve levar.

A campanha teve início no dia 12 de abril e nesta primeira etapa é voltada para crianças com mais de seis meses e menores de seis anos, grávidas, puérperas e profissionais de saúde.

Vacinação de crianças, grávidas e puérperas

Neste sábado também haverá vacinação para crianças de seis meses a menores de seis anos, grávidas e puérperas. Esse grupo será atendido das 8h às 12h nas unidades que já costumam abrir aos sábados que são os centros de saúde Parque Valença, Florence, Capivari, Santa Lúcia, Vista Alegre, União dos Bairros, DIC 1, Santo Antônio, Vila Ipê, São Quirino e Jardim Aurélia (atende aos dois grupos).

De acordo com a articuladora do Programa Municipal de Imunização, Ana Cecília Zocolotti, o Dia D deste sábado é uma iniciativa municipal, já que o Programa Nacional de Imunização não prevê a realização neste ano. O objetivo é aumentar a cobertura deste público.

Cobertura

Até a tarde de quinta-feira (22), foram imunizadas 25.994 pessoas. A meta é vacinar 90% do público-alvo, que é de 145 mil pessoas. Foram vacinados 6.572 profissionais de saúde, 16.778 crianças maiores de seis meses e menores de seis anos, 491 puérperas e 2.153 gestantes.