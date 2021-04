Campinas realiza campanha de arrecadação de alimentos no final de semana

A campanha Campinas Sem Fome, de arrecadação de alimentos não perecíveis, receberá doações neste final de semana, no sábado (10) e no domingo (11), das 9h às 17h, em esquema drive-thru. Os donativos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social e nutricional.

A mobilização será no arruamento da Prefeitura de Campinas, na Av. Anchieta, 200, Centro. O acesso será pela Rua Barreto Leme, em dois pontos de coleta.

Para evitar aglomeração e garantir segurança a todos os participantes, não será necessário descer do veículo para entregar a doação. Basta parar num dos pontos de coleta, o primeiro, próximo à entrada do arruamento do Paço Municipal e o outro na entrada do estacionamento externo. Os voluntários retiram os produtos e direcionam para serem transportados até o Banco de Alimentos.

Lançada no dia 22 de março, a Campanha Campinas Sem Fome já arrecadou mais de 170,5 toneladas de alimentos, que foram entregues a cerca de oito mil famílias – aproximadamente 31 mil pessoas beneficiadas.

A força-tarefa contará com a participação de 130 voluntários, todos servidores públicos. Eles serão orientados por um profissional da área de saúde sobre os cuidados sanitários que devem ser observados. A prefeitura irá disponibilizar álcool gel, máscaras e luvas.

O Exército apoiará a operação nos dois dias de atividade. Uma equipe ficará no Paço Municipal e a outra na sede do Banco de Alimentos.

Após a mobilização deste final de semana, a campanha continuará com arrecadação em 27 pontos de coleta distribuídos pelas diferentes regiões da cidade. Os cidadãos podem deixar sua contribuição no saguão do Paço Municipal, na Câmara de Vereadores, Lagoa do Taquaral, Bosque dos Jequitibás, subprefeituras, Administrações Regionais, sede da Sanasa e na Ceasa.