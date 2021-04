Campinas publica as regras da segunda fase de transição

Campinas começa a seguir as regras da segunda etapa da Fase de Transição do Plano São Paulo, a partir deste sábado (24). Além das atividades comerciais, bem como igrejas e templos, outros serviços poderão retomar o atendimento presencial.

Uma mudança que o Diário Oficial do Município trará, em edição extraordinária deste sábado, é a autorização para reabertura das áreas comuns de prédios e hotéis. As atividades poderão ser realizadas entre 6h e 18h, com capacidade de 25%.

Secretário de Justiça de Campinas, Peter Panutto lembra da importância em se manter os cuidados e medidas de prevenção à Covid-19 – Foto: Prefeitura de Campinas / Divulgação

O horário do funcionamento dos parques públicos, previsto para ser entre 11h e 19h, também será alterado. Os espaços ficarão abertos ao público entre 6h e 18h, também com capacidade de 25%.

O secretário de Justiça, Peter Panutto, destaca ser essencial que, neste momento, os estabelecimentos e a população contribuam, cumprindo as regras sanitárias como uso de máscara e álcool em gel e mantendo o distanciamento.

“Esta é a última semana da Fase de Transição e para Campinas evoluir para uma fase menos restritiva é preciso que todos colaborem e que os números da pandemia melhorem”, disse.

Os restaurantes e similares, os salões de beleza e barbearias, os cursos livres e autoescolas poderão funcionar com atividades presenciais entre 11h e 19h, com capacidade de 25%. O mesmo vale para as atividades culturais.

Para as academias, o horário foi alterado e esses estabelecimentos poderão funcionar 8 horas diárias, entre 6h e 19h. As atividades presenciais nas igrejas e templos poderão acontecer, também com limite de 8 horas diárias, entre 6h e 20h.

“Nós vamos manter o toque de recolher entre as 20h e as 5h. As punições para quem promover festas clandestinas e reuniões familiares com mais de dez pessoas também serão mantidas”, completou o secretário.

Reforço de linhas de ônibus

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) disponibilizará ônibus reservas no transporte público para este final de semana. A operação permite que os veículos sejam acionados rapidamente e colocados em circulação pelas equipes de fiscalização, em caso de necessidade de suporte a linhas com aumento da demanda de passageiros.

No sábado (24), das 5h às 14h30, serão quatro veículos convencionais reservas no Terminal Campo Grande, e dois nos Terminais Ouro Verde, Central e Barão Geraldo. Já à noite, das 19h às 20h, os ônibus darão apoio ao fluxo de saída dos shoppings: serão três veículos no Terminal Shopping Dom Pedro e outros três no Terminal Shopping Iguatemi.

No domingo (25), o apoio ocorrerá das 10h às 18h, com dois veículos no Terminal Campo Grande e outros dois no Ouro Verde, além de um no Terminal Central e outro no Terminal Barão Geraldo. Das 19h às 20h, três ônibus reservas estarão à disposição no Terminal Shopping Dom Pedro e dois no Terminal Shopping Iguatemi.

Volta do Corujão

Para atender aos cidadãos que dependem do transporte público nas primeiras horas do dia, a Emdec voltou a oferecer, nesta sexta-feira (23), o serviço Corujão, de forma parcial. A medida foi tomada com o retorno de atividades de comércio e serviços nesta fase de transição em Campinas. Os ônibus das oito linhas que operam durante a madrugada passam a circular nos horários das 3h às 5h da manhã.

No sentido bairro-Centro, retornaram os horários de partida das 3h e 4h20. Já saindo do Centro, com ponto de partida no Terminal Mercado, voltaram os horários das 3h40 e 5h. O Corujão estava suspenso desde março de 2021, quando Campinas adotou a Fase Emergencial.

O serviço conta com as linhas: 179 – São Domingos / Terminal Mercado I / Via Aeroporto; 199 – Vida Nova / Terminal Mercado I; 289 – Itajaí IV / Terminal Mercado I; 299 – Nova Aparecida / Terminal Mercado I; 309 – Parque Cidade / Terminal Mercado I; 339 – Cidade Universitária / Terminal Mercado I; 399 – Joaquim Egídio / Terminal Mercado I; 489 – Parque Jambeiro / Terminal Mercado I. Elas passam pelos eixos Ouro Verde, Campo Grande, Lix da Cunha, Amarais, Barão Geraldo, Sousas, Washington Luís e Santos Dumont.

Os itinerários atendem a 18 hospitais e pronto-socorros, 12 distritos policiais e cinco cemitérios da cidade, além da Rodoviária.