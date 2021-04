Campinas passa marca dos 90 mil casos confirmados de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta segunda-feira (26) 1.359 novos casos do novo coronavírus (Covid-19), recorde para um único boletim, mas que representa casos represados após o sistema do Ministério da Saúde ficar fora do ar por dois dias na semana passada. Com os novos casos positivos, a cidade totaliza 90.788 infectados.

O município informou também mais 21 mortes por Covid-19. Com isso, 2.914 perderam a vida para a doença desde o início da pandemia na cidade.

Na relação dos novos casos fatais, seis eram mulheres e 15 homens. Dezesseis deles tinham doenças preexistentes e cinco não apresentavam comorbidades. Segundo a faixa etária, treze vítimas tinham mais de 60 anos e oito tinham entre 42 e 52 anos.

Leitos Ocupados

Campinas conta nesta segunda-feira com 381 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde. Deste total, 317 estão ocupados, o que corresponde a 83,20%. Há 64 leitos livres nas redes pública municipal e privada.

Há 33 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal. São 18 pacientes aguardando leito de UTI e 15 de enfermaria.

No SUS municipal são 162 leitos, dos quais 160 estão ocupados, o que equivale a 98,77%. Há 2 leitos livres. Na rede particular são 219 leitos, dos quais 157 estão ocupados, o que equivale a 71,69%. Há 62 leitos vagos.