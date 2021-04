Campinas lança tecnologia inédita para pessoas com deficiência visual

Pessoas com deficiência visual que circulam pela região central de Campinas passam a ter mais autonomia e segurança na circulação. Um sistema de detecção de presença com sinal sonoro foi implantado pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) em semáforos de dez cruzamentos da Avenida Francisco Glicério, uma das principais vias da região central.

Sua utilização é vinculada a uma tag, uma espécie de controle de acesso para portões eletrônicos. O sinal sonoro é acionado por detecção de presença, a partir da tag, no momento da aproximação da pessoa cega aos semáforos com a tecnologia instalada.

Prefeito Dário Saadi e deficientes visuais que já receberam suas tags – Foto: Manoel de Brito / Prefeitura de Campinas

A Emdec instalou placas eletrônicas e botoeiras convencionais na parte superior das colunas semafóricas, que se comunicam com as tags. Ao primeiro acionamento, o deficiente visual escutará a mensagem “Travessia solicitada, aguarde”.

Em seguida, é emitido um sinal sonoro, indicando que o pedestre pode iniciar a travessia. O alerta segue o padrão regulamentado pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e se intensifica ao final do tempo de travessia.

A tecnologia foi implantada em cruzamentos da Avenida Francisco Glicério com as seguintes vias: 13 de Maio, Barreto Leme, Benjamin Constant, Bernardino de Campos, General Osório, Campos Sales, Conceição, Ferreira Penteado, Dr. Moraes Salles e Cônego Cipião. O tempo de travessia da pessoa cega é variável, de acordo com as características de cada ponto.

Os cruzamentos selecionados oferecem acesso a diversos pontos de interesse, tais como o principal polo de comércio da área central, pontos turísticos como a Catedral Metropolitana e o Mercado Municipal, Fórum Municipal, prestadores de serviço, entre outros. Além disso, os locais permitem a integração com diversas linhas do transporte público coletivo.

Todo o projeto foi desenvolvido por técnicos da Emdec, desde a fase de estudos até a etapa de execução, o que resultou em baixo custo de implantação. O investimento total foi estimado em R$ 60 mil, incluindo a instalação de duas botoeiras em cada cruzamento, sistema operacional, aquisição das tags e insumos.

Três deficientes visuais receberam as primeiras tags e puderam experimentar o novo sistema, no semáforo instalado em frente ao Largo do Rosário. A utilização será feita por deficientes visuais previamente cadastrados. Na fase inicial do projeto, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos indicará os 50 primeiros usuários das tags. Todos deverão apresentar 100% de perda visual; e precisam utilizar com regularidade o transporte público coletivo e circular na região impactada.

O prefeito Dário Saadi (Republicanos) participou da apresentação e teste da nova tecnologia. “Parabenizo toda a equipe da Emdec e da Setransp pelo desenvolvimento desse sistema, que proporciona inclusão para as pessoas com deficiência visual e mais segurança nas travessias”, disse.

O presidente da Emdec, Ayrton Camargo e Silva explicou o funcionamento do dispositivo e destacou o pioneirismo do projeto. “Trata-se de uma tecnologia inovadora, um passo importante para a construção de uma cidade cada vez mais acessível”, disse.

O secretário de Transportes, Vinicius Riverete, considerou a iniciativa como um passo importante para os deficientes visuais. “Esse é um dia muito especial para nós. A Francisco Glicério passou por uma grande revitalização e já possui piso tátil. Parabenizo todos os profissionais da Emdec que participaram desse projeto inovador”, destacou.