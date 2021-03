Campinas irá vacinar cerca de 15 mil professores e policiais

Inclusão desses grupos no calendário de imunização contra Covid-19 começa a a partir de abril

A vacinação de profissionais da segurança e da educação deve atingir cerca de 15 mil pessoas em Campinas, de acordo com projeção da prefeitura. A inclusão desses grupos no calendário de imunização contra o novo coronavírus (Covid-19) no Estado de São Paulo a partir de abril foi anunciada pelo governo paulista nesta quarta-feira (24).

O secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública de Campinas, Christiano Biggi, afirmou que a estimativa é de que 5 mil profissionais que atuam na cidade serão contemplados envolvendo policiais militares, civis, federais, guardas municipais, bombeiros e agentes penitenciários.

Já a diretora do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde), Andrea von Zuben, projetou um total de 10 mil profissionais da educação em Campinas, mas sem considerar o critério etário imposto pelo Governo do Estado, que alega ter verificado incidência mais elevada de casos moderados e graves da Covid-19 – a primeira etapa de vacinação de profissionais da educação será para pessoas a partir de 47 anos.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), considerou um avanço o anúncio feito pelo governador João Doria (PSDB). “As forças de segurança, a Guarda Municipal e a Polícia Militar estão fazendo um trabalho importantíssimo e é importante ressaltar esse cronograma de vacinação da educação”, disse Dário.

O prefeito também destacou a importância da vacinação para profissionais da autarquia municipal Setec (Serviços Técnicos Gerais), na qual estão incluídos os coveiros, entre outros profissionais, e dos frentistas.

Dário Saadi também enfatizou o processo de vacinação da Covid-19 em Campinas que já ultrapassa 10% da população de Campinas estimada em 1.25 milhão de habitantes. Segundo o vacinômetro do Governo do Estado, até a manhã desta quinta-feira já foram aplicadas em Campinas um total de 166.958 doses, sendo 126.633 em primeira dose e 41.325 em segunda dose.