Campinas informa mais 46 mortes causadas pelo novo coronavírus

Com os novos registros, a cidade chegou a 2.701 pessoas que morreram em função da pandemia

Campinas registrou nesta terça-feira (13) 46 mortes em decorrência da Covid-19, elevando o número de pessoas que perderam a vida para a doença para 2.701 na cidade.

Foram 31 homens e 15 mulheres; 36 pessoas tinham comorbidades e outras 10 não tinham. Com relação à faixa etária, 29 tinham mais de 60 anos e 17 tinham entre 29 e 58 anos.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Foram confirmados mais 566 casos da doença. Com isso, o município chegou a 85.993 pessoas que se contaminaram desde o ano passado, quando teve início a pandemia.

Ocupação de leitos

Campinas conta nesta terça-feira com 407 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde.

Deste total, 372 estão ocupados, o que corresponde a 91,40%. Há 35 leitos livres na rede privada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No SUS Municipal são 160 leitos, todos ocupados e, na rede particular, são 247 leitos, dos quais 212 estão ocupados, o que equivale a 85,83%.

O Estado não está mais informando a ocupação dos leitos do HC da Unicamp e do AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

Há 50 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal.