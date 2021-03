Campinas implanta mais 30 leitos de UTI Covid no Mário Gatti

O prefeito Dário Saadi (Republicanos) disse nesta terça-feira (16), durante transmissão nas redes sociais, que mais 30 leitos de UTI Covid serão abertos no Hospital Municipal Mário Gatti até o final desta semana.

Segundo o prefeito, dez leitos entraram em operação nesta segunda-feira (16), outros dez começam a receber pacientes na quarta-feira (17) e mais dez leitos serão disponibilizados na sexta-feira (19).

“Com as ampliações passaremos a ter mais leitos de UTI do que tínhamos no auge da pandemia no ano passado, entre junho e agosto. Mas a capacidade de ampliação é finita, especialmente em recursos humanos e equipamentos”, afirmou.

Além disso, dez leitos de enfermaria foram abertos nesta terça-feira no Hospital Ouro Verde e outros 18 também entrarão em operação na sexta-feira. A ampliação inclui mais cinco leitos de UTI no Hospital Metropolitano na próxima semana.

Também será reativado, nas próximas semanas, o Hospital de Campanha na sede dos Patrulheiros, com 36 leitos de enfermaria para casos menos graves. O local, que funcionou no ano passado, está passando por readequações e uma empresa está sendo contratada para fazer a gestão do local.

Atualmente, 138 leitos de UTI estão em operação e outros 31 entrarão em funcionamento nos próximos dias no SUS Municipal, incluindo os 20 novos leitos do Hospital Municipal Mário Gatti que serão abertos até sexta-feira. Além disso, serão acrescidos mais 43 leitos de enfermaria aos 162 existentes no sistema.

O prefeito lembrou que a Covid é uma doença extremamente transmissível e que causa mais mortes.

“Faço um apelo emocionado para que a população colabore. Por favor, tenha consciência, não vá a festas, mesmo em casa de amigos com dez ou 15 pessoas. Estamos em um dos momentos mais críticos da pandemia e adotando medidas duras para conter a transmissão do coronavírus”, disse.