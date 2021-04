Campinas ganha a primeira estação do BRT na região central

Cerca de 13 mil usuários do transporte público coletivo serão beneficiados com a operação da nova estação

Foi inaugurada nesta segunda-feira (5) a primeira estação do Corredor BRT (Ônibus de Trânsito Rápido) Ouro Verde na região central de Campinas. A nova estação João Jorge fica entre a Avenida Dr. Campos Sales e a Rua Sete de Setembro.

Cerca de 13 mil usuários do transporte público coletivo serão beneficiados com a operação da nova estação.

Estação João Jorge fica entre a Avenida Dr. Campos Sales e a Rua Sete de Setembro – Foto: Emdec / Divulgação

Cinco linhas do sistema convencional de transporte público utilizam a plataforma de piso baixo. O espaço é totalmente acessível, conta com rampas, corrimões e piso tátil. A iluminação é em LED. Com área total de 485 m², tem estrutura metálica e piso em granito, além de comunicação visual direcionada aos usuários.

Segundo a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), passam a atender a Estação João Jorge, com embarque e desembarque pela faixa esquerda, as linhas 317 (Jardim São José / Jardim São Marcos), 348 (Vila Marieta / Cidade Judiciária), 371 (Estação Parque Prado), 377 (Vila Marieta / Shopping Parque Dom Pedro) e 430 (Swiss Park).

O atendimento aos usuários destas linhas deixa de ocorrer nos pontos que ficavam nas marginais, na altura da estação. Agentes da Mobilidade Urbana vão orientar os usuários do transporte público nos primeiros dias da abertura desta estação à população.

Já a estação de piso elevado será ativada futuramente para veículos BRT e conta com 880 m², fechamento em vidro laminado duplo, portas automáticas, catracas eletrônicas de acesso e semáforos externos para orientação da parada do ônibus na plataforma.

As estruturas integram o trecho inicial do Corredor BRT Ouro Verde, liberado para circulação em outubro de 2020. O trecho da Avenida João Jorge, entre o viaduto Miguel Vicente Cury e a Amoreiras, conta com duas faixas (uma por sentido) dedicadas ao transporte público, com espaço para ultrapassagem junto às estações. Para o tráfego em geral, são seis faixas de rolamento (três por sentido), predominantemente.

BRT campineiro

No total, o BRT Ouro Verde contempla 14,6 km de extensão, saindo do Terminal Central e seguindo pelas avenidas João Jorge, Amoreiras, Ruy Rodriguez, Camucim até o Terminal Vida Nova. Juntos, os três corredores BRT do município – Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral – somam 36,6 km de extensão.