Campinas endurece ainda mais as regras na fase emergencial

Assessor da Secretaria de Justiça de Campinas explicou que as medidas visam evitar a disseminação de vírus, por meio de regras que diminuam a circulação de pessoas - Foto: Manoel de Brito

A Prefeitura de Campinas vai endurecer ainda mais as regras da fase emergencial na cidade. Decreto nesse sentido será publicado nesta quinta-feira (25) no Diário Oficial do município e as medidas começam a entrar em vigor na sexta-feira (26) e são válidas até o dia 4 de abril.

Entre as novas regras está a de que apenas um membro da família vai poder entrar no supermercado para fazer compras. O drive-thru vai ficar limitado apenas para serviços de alimentação e o comércio agora só vai poder atender pelo sistema delivery. No caso das concessionárias de veículos, elas não poderão funcionar durante a validade do decreto.

As clínicas veterinárias e serviços de pet só poderão atender casos de urgência e emergência.

Quem precisar de manutenção predial, elétrica e hidráulica também deve ficar atento. Os serviços também só poderão ser feitos em situações de emergência. As assistências técnicas só estão autorizadas a fazer manutenção de equipamentos médico-hospitalares ou quando for inadiável.

O anúncio foi feito pelo prefeito Dário Saadi, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais na tarde desta quarta-feira (24).

“Nós estamos muito próximos de um lockdown. Apenas os serviços essenciais e o transporte público estão funcionando em Campinas. As últimas medidas que adotamos vão fazer efeito nas próximas semanas, por isso, contamos com a conscientização das pessoas para que não façam aglomeração e festas em casa”, disse o prefeito.

Dário Saadi disse ainda que a dificuldade objetiva da implantação do Lockdown está no fato de que Campinas tem cerca de 30 mil profissionais da saúde e uma parcela deles, principalmente os que trabalham na área operacional, como técnicos de enfermagem, utilizam o transporte coletivo para chegar ao trabalho.

Com a suspensão do transporte coletivo na implantação de um lockdown, esses profissionais não teriam como chegar ao trabalho. Além disso, o número de pessoas que estão procurando centros de saúde, hospitais e UPAs com sintomas de síndrome gripal, que podem ser casos suspeitos de Covid, muitas vezes utilizam e precisam do sistema público de transporte.

O assessor da Secretaria de Justiça de Campinas, Rafael Saidemberg Ottaviano, explicou que as medidas visam evitar a disseminação de vírus, por meio de regras que diminuam a circulação de pessoas na cidade. “Nós temos, agora, que investir em prevenção, já que não temos ainda a cura para a doença. A melhor prevenção ainda é o distanciamento social e medidas sanitárias”, disse.