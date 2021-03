Campinas corta serviços de delivery 24 horas

A partir desta terça-feira (23) os serviços de delivery em Campinas deixam de funcionar 24 horas e passam a atender somente no período das 5h às 20h. O decreto com a medida ainda mais restritiva foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira.

Anteriormente apenas o delivery poderia operar após as 20h, quando supermercados, padarias e lojas de conveniência fecham para atendimento ao público. Desde o início do decreto do Toque de Recolher na cidade, no dia 18 de março, o serviço drive-thru do comércio e de restaurantes ocorre até às 20h e não é permitida a saída do cliente do veículo.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) sinalizou oito paradas expressas de veículos (drive-thru) na região central. As vagas facilitam e resguardam as transações proporcionando retiradas mais seguras de mercadorias nas lojas que estão de portas fechadas na Fase Emergencial do Plano São Paulo.

Emdec implantou pontos de parada nas ruas para facilitar a retirada de mercadoria sem precisar sair do carro – Foto: Prefeitura de Campinas – Divulgação

“Por segurança, sugerimos que os consumidores liguem para os comerciantes e combinem a entrega dos produtos no próprio carro. Desta forma, haverá menos exposição e transações mais rápidas, permitindo o uso das vagas por diversos munícipes”, recomenda o presidente da Emdec, Ayrton Camargo e Silva.

A Emdec implantou paradas expressas na Avenida Dr. Campos Sales e nas ruas Visconde do Rio Branco, Onze de Agosto e Dr. Costa Aguiar.