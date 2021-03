Campinas convoca profissionais de saúde aprovados em concursos públicos

A Secretaria de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas, iniciou, nesta sexta-feira (26), a convocação dos 166 candidatos aprovados em concursos públicos que vão atuar na Secretaria de Saúde de Campinas. A relação dos convocados está disponível no Diário Oficial.

Na primeira publicação, foram convocados 16 médicos gerais. Para esses profissionais, a reunião de preenchimento de vagas será no dia 31 de março, às 9h30, no Plenarinho, 2º andar do Paço Municipal, com entrada pelo Espaço do Servidor.

As convocações dos demais profissionais serão publicadas no Diário Oficial do dia 29 de março; já as reuniões estão previstas para acontecer entre 5 e 7 de abril.

A orientação para os candidatos é que eles acompanhem as publicações das convocações diariamente, para não correrem o risco de perder a vaga.

“Estamos fazendo um grande esforço para preencher todas as vagas que foram autorizadas, na semana passada, pelo prefeito. Nossas equipes estão preparadas para atender a todos, o mais rápido possível, porque precisamos desses profissionais na rede neste momento”, disse a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira.

Além dos médicos gerais, está autorizada a admissão de oito psiquiatras,

10 ginecologistas, dois otorrinos, dois oftalmologistas, dois endocrinologistas, 20 pediatras, 30 enfermeiros, 19 dentistas, 10 auxiliares de saúde bucal, sete fisioterapeutas, quatro médicos-veterinários, quatro fonoaudiólogos, nove farmacêuticos, cinco assistentes sociais, sete nutricionistas, seis psicólogos e sete terapeutas ocupacionais.

Em meio a estas vagas autorizadas, serão convocados, também, candidatos para assumirem algumas vagas que já tinham sido autorizadas em 2020, mas não foram preenchidas até o momento.

Outra orientação é que os candidatos fiquem atentos às mensagens por e-mail, que serão enviadas pela Coordenadoria de Concursos e Recrutamento de Pessoal. A coordenadora da área reforça que a reunião será apenas para a escolha da vaga e encaminhamento para exame médico.

“Todas as orientações e vagas previstas serão enviadas para os candidatos por e-mail. É por este canal que esclareceremos as dúvidas”, explicou Juliana Miorin, coordenadora da área de concursos.

“O contato virtual com os candidatos está sendo feito desde o início da pandemia, para reduzir o tempo das reuniões e assim deixar o ambiente mais seguro para os candidatos e para os profissionais da Prefeitura”, completou.

No dia da reunião, os candidatos devem comparecer munidos de documento de identificação original e com foto, e devem ficar atentos à data e ao horário da reunião, visto que o não comparecimento implica na perda da vaga. Não podendo comparecer, o convocado pode indicar um procurador, que deve apresentar uma procuração simples, documento de identidade próprio e do candidato.