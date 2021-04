Campinas conta com 54 leitos livres para UTI Covid-19, segundo prefeitura

Campinas conta nesta sexta-feira (23) com 383 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde. Deste total, 329 estão ocupados, o que corresponde a 85,90%. São 54 leitos livres nas redes pública municipal e privada.

Há 30 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal. Destes, dez aguardam leito de UTI e 20 de enfermaria.

Campinas conta com 160 leitos de UTI no SUS Municipal, dos quais 157 estão ocupados, o que equivale a 98,12%. Na rede particular são 223 leitos, dos quais 172 estão ocupados, o que equivale a 77,13%.

Números da Covid-19

A secretaria de saúde de Campinas confirmou na tarde desta sexta-feira mais 18 mortes por Covid-19, aumentando para 2.893 o número de pessoas que perderam a vida para a doença. Foram 10 mulheres e oito homens, dos quais 15 com doenças preexistentes e três sem comorbidades

O boletim divulgado pela prefeitura indica também acréscimo de 38 casos confirmados da doença, totalizando 89.429 infectados, mas com a ressalva de que o sistema do Ministério da Saúde ficou fora por dois dias e comprometeu notificações.