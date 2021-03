Campinas aperta o cerco: padarias e supermercados fecham às 20 horas

Restrições foram anunciadas pelo prefeito Dário Saadi, em coletiva de imprensa - Foto: Adriano Rosa - Prefeitura de Campinas

A Prefeitura de Campinas anunciou na tarde desta terça-feira (16), em transmissão do prefeito Dário Saadi (Republicanos) pelas redes sociais, regras mais rígidas no toque de recolher, que está em vigor desde segunda-feira (15), a partir de quinta-feira (18). Decreto municipal será publicado no diário oficial do município nesta quarta-feira (17).

Supermercados, padarias e lojas de conveniência terão que encerrar o atendimento ao público às 20 horas e apenas os serviços de delivery serão permitidos.

A prefeitura também irá realizar ações de bloqueios em vários pontos da cidade, abordando pessoas que estiverem em circulação no período. A operação vai contar com ações de fiscais do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde), com apoio da Guarda Municipal, Polícias Militar e Civil.

Acompanhe a cobertura do LIBERAL sobre Campinas

O secretário de Justiça de Campinas, Peter Panutto, disse que não se trata de um lockdown e que as medidas podem ser mais restritivas se for necessário.

“Nós estamos limitando o horário de funcionamento às 20 horas dos serviços de drive-thru, seja de alimentação, seja de comércio em geral. Serviços de alimentação: padarias e supermercados, que estão autorizados a fazer o atendimento pessoal também deverão encerrar esse atendimento às 20 horas, assim como as lojas de conveniência nos postos de gasolina”, disse.

Peter Panutto disse ainda que a fiscalização vai endurecer as regras também para estabelecimentos como chácaras ou casas de eventos que estejam promovendo eventos clandestinos e que os proprietários serão autuados com multa de R$ 3,5 mil.

Panutto disse que não se trata de um lockdown e que as medidas podem ser mais restritivas se for necessário – Foto: Divulgação – Prefeitura de Campinas

O organizador do evento será conduzido pela polícia ao distrito policial onde será feito um termo circunstanciado de ocorrência por desrespeito ao artigo 268 do Código Penal, que trata do respeito às regras sanitárias para impedir a propagação de doença contagiosa. Eventos familiares que tenham mais de 10 pessoas também podem ser abordados pela fiscalização por meio de denúncias.

O secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública de Campinas, Christiano Biggi, disse como irá funcionar os bloqueios em Campinas durante o toque de recolher.

“As ações deverão ocorrer na forma de bloqueios em pontos estratégicos a partir de dados de inteligência da nossa central de câmeras e dos nossos leitores de placas, os OCRs, onde a partir deles a gente consegue verificar o quantitativo de veículos por ponto e a partir daí mobilizar as nossas ações”, contou.

Biggi disse como irá funcionar os bloqueios em Campinas durante o toque de recolher – Foto: Divulgação – Prefeitura de Campinas

As medidas são necessárias diante do aumento do número de casos e mortes em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) e a pressão por leitos, que estão colapsados.

Campinas tem mais 483 contaminados em 24 horas elevando para 75.198 pessoas que contraíram a doença desde o início da pandemia. São mais 23 óbitos, sendo 15 homens, com idades entre 36 e 89 anos e oito mulheres, com idades entre 47 e 94 anos. Quatro pessoas não tinham doenças preexistentes. Desde o início da pandemia já são 2.041 pessoas que perderam a vida para a doença na cidade.

Leitos

Campinas tem, nesta terça-feira, 389 leitos de UTI Covid, dos quais 371

estão ocupados. Somando a rede pública e particular são 18 leitos

livres.

No SUS municipal são 12 leitos e todos estão ocupados. Já o SUS Estadual possui 40 leitos, sendo que 37 estão ocupados. O índice de ocupação é de

93% com apenas três leitos livres.

Na rede particular são 228 leitos, dos quais 213 estão ocupados. Com apenas 15 leitos livres, o índice de ocupação é de 93%.