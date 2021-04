Campinas anuncia retomada das aulas presenciais a partir do dia 19

Segundo o secretário de Educação, José Tadeu Jorge, o retorno presencial será facultativo - Foto: Prefeitura de Campinas

As escolas das redes estadual e particular de Campinas voltam a funcionar de forma presencial a partir do dia 19 de abril com 35% da capacidade. Já as escolas da rede municipal retomam as aulas presenciais no dia 26 de abril, com exceção das creches que voltam no dia 3 de maio. Em relação ao ensino superior, somente os cursos da área de saúde podem voltar à modalidade presencial.

“As unidades escolares só podem receber até 35% dos alunos matriculados enquanto estivermos na Fase Vermelha ou Laranja. A partir do momento em que a cidade evoluir para a Fase Amarela, as escolas poderão receber 50% dos estudantes matriculados”, explicou o secretario de Educação, José Tadeu Jorge.

As aulas presenciais estão suspensas desde março de 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus e agora serão retomadas com regras, como redução de horário e revezamento de turmas, para garantir o distanciamento social, e rigorosos protocolos sanitários, seguindo orientação das autoridades de saúde.

O cronograma da rede municipal prevê, neste primeiro momento, um retorno híbrido, com aulas presenciais e por meio da plataforma digital.

Os alunos da Educação Integral, do Ensino Fundamental, terão aulas presenciais todos os dias. As turmas serão dividas em dois períodos:

metade frequenta a escola pela manhã e o restante à tarde.

“O retorno presencial é facultativo ao aluno. Caso a família não queira levá-lo à escola, o estudante pode acompanhar as aulas pelo sistema remoto. O conteúdo será o mesmo”, explicou o secretário.

Em virtude da constante necessidade de higienização de todos os espaços das escolas, o que inclui maçanetas das portas e carteiras, o período de aula será reduzido de cinco para três horas diárias. Nos dois turnos serão oferecidas duas refeições que serão café da manhã e almoço ou almoço e café da tarde.

“Essas primeiras semanas servirão também para a conscientização da comunidade escolar. Estamos vivenciando uma situação inédita e a pandemia ainda está em curso. É uma oportunidade de as crianças também aprenderem conceitos”, argumentou Tadeu Jorge.

Cada aluno receberá um kit contendo quatro máscaras não descartáveis e um vidro individual de álcool gel. Os professores, além das máscaras, também contarão com protetor facial (face shield). As carteiras serão posicionadas com um distanciamento de 1,5 metro e totens com álcool gel serão colocados em pontos estratégicos das escolas.