Campinas altera o horário de funcionamento do comércio e serviços

A Prefeitura de Campinas alterou a partir desta terça-feira (27) o horário de funcionamento do comércio e serviços na cidade nesse período da fase de transição do Plano São Paulo.

A partir desta terça-feira o comércio de rua e serviços, incluindo galerias e estabelecimentos congêneres passam a funcionar entre 10h e 18h. Já os shoppings, podem funcionar entre 12h e 20h.

A alteração no decreto municipal foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial do Município. O decreto, estabelece ainda, que os estabelecimentos devem manter todas as medidas sanitárias, entre elas, o distanciamento, capacidade de clientes limitada a 25%, e o uso de máscara e álcool em gel.