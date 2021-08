Campinas abre processo seletivo com 100 vagas para técnico em enfermagem

Com salário de R$ 3.725,75, oportunidades são temporárias; seleção será com base nos títulos apresentados

A Prefeitura de Campinas abre nesta terça-feira (3) inscrições para processo seletivo com 100 vagas para técnico em enfermagem. As inscrições podem ser feitas de 3 a 5 de agosto, no portal da Prefeitura de Campinas, clicando no banner do processo seletivo.

O salário oferecido é de R$ 3.725,75, além de auxílio refeição/alimentação de R$ 1.041,51, e vale-transporte. O contrato será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

De acordo com a secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, por se tratar de um processo seletivo simplificado, sem prova, a classificação será com base nos títulos apresentados. Os documentos que comprovam as experiências profissionais devem ser enviados, via sistema, já autenticados em cartório.

“É essencial que os candidatos leiam atentamente o edital e já separem a documentação necessária, lembrando que a prova de títulos não é eliminatória, mas sim, classificatória. O período de inscrições será curto e o processo será todo digital”, explicou a secretária Eliane Jocelaine Pereira.

Do total de oportunidades, 75 são para ampla concorrência, 20 para pessoas negras e cinco para pessoas com deficiência. Os candidatos que forem se inscrever nessas categorias devem ficar atentos às regras específicas previstas no edital.

O documento estará disponível a partir desta terça-feira, no Diário Oficial de Campinas.