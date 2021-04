Campinas abre edital para estudos de implantação de modal ferroviário urbano

A Prefeitura de Campinas publicou nesta quinta-feira (1º), no Diário Oficial do município, o edital de chamamento público para que empresas e consórcios apresentem estudos para a implantação de um modal ferroviário urbano, de 18 quilômetros, entre o Pátio Ferroviário de Campinas, no Centro, e o Aeroporto Internacional de Viracopos.

As empresas deverão apresentar estudos técnicos preparatórios que irão subsidiar a modelagem de uma concessão para implantação e operação do futuro ramal.

Pátio Ferroviário de Campinas: município estuda implantação de novo sistema de transporte – Foto: Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

“É o primeiro passo de um importante projeto para a Região Metropolitana de Campinas, que fará a ligação, por meio de modal ferroviário, do Centro da cidade à região do Campo Belo e ao Aeroporto Internacional de Viracopos”, disse o prefeito Dário Saadi.

Segundo o secretário de Transportes, Vinícius Riverete, os estudos apresentados irão indicar se o modelo mais viável será de parceria público-privada (PPP) ou concessão.

“Queremos diversificar as opções de transporte coletivo na cidade, usando modelos de negócios viáveis para o cidadão, o setor privado e o governo”, afirmou.

A Comissão de Gerência do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, em reunião extraordinária em 19 de março, autorizou a realização do projeto para os estudos de implantação do ramal ferroviário urbano. Com a publicação do chamamento público, outras empresas interessadas também poderão fazer propostas.

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) ocorre após a BYD do Brasil, com sede em Campinas, propor a realização de estudos técnicos para implantar e operar em Campinas o ramal com o SkyShuttle, primeiro veículo 100% elétrico de roda de borracha, que percorre uma pista elevada, com sistema de condução automatizado.

Conforme a proposta da empresa chinesa, os trilhos podem ser construídos em áreas lindeiras ou canteiros centrais e inseridos em áreas urbanas. Na operação, os custos de mão de obra são consideravelmente reduzidos com tecnologias como partida automática, ativação autônoma, entre outros itens.

Segundo a empresa, o SkyShuttle reduz o impacto de gases de efeito estufa e emissões de partículas e o uso e dependência de combustíveis fósseis. O sistema permite a redução do raio de curva para um mínimo de 15 metros, o que possibilita que o veículo se integre facilmente ao sistema viário.

As pessoas jurídicas interessadas terão 30 dias para apresentar requerimento para realizar os estudos. As que forem selecionadas terão 90 dias para apresentar os estudos e projetos.

Uma comissão avaliará o melhor projeto – que poderá ser utilizado no todo ou em parte – na elaboração de editais, contratos da licitação para a concessão da construção e operação do sistema.

Caso a manifestação de interesse da empresa seja selecionada pelo município, mas ela não saia vencedora da licitação para a implantação e operação do ramal ferroviário, a prefeitura deverá considerar como valor total do estudo a ser ressarcido pelo licitante ganhador.