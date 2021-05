Campinas abre agendamento para vacinar gestantes da área da saúde

A Prefeitura de Campinas abriu na tarde desta terça-feira (4) o agendamento da vacinação para Covid-19 para gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias de pós-parto) e lactantes que trabalham na área da saúde.

A inscrição deve ser feita preferencialmente pelo site, ou pelo telefone 160. São 300 vagas para esse público. O atendimento será exclusivo no Centro de Imunização Noroeste (antigo prédio da NAED Noroeste) a partir desta quarta-feira (5). O Naed fica na rua Augusta Parreira Belinteni, s/nº (em frente ao número 240), na Vila Castelo Branco.

Segundo a diretora do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde), Andrea von Zuben, evidências científicas têm demonstrado que a gestação e puerpério são fatores de risco para desfechos desfavoráveis da Covid-19, tanto no que diz respeito ao risco de hospitalização e óbito.

“Por isso, a importância da vacinação já que as vacinas de plataformas de vírus inativado já são utilizadas e são seguras para esta população”” reitera.

No grupo de trabalhadoras de saúde estão incluídas aquelas que têm graduação ou curso técnico na área e mulheres que trabalham no setor da saúde, mas não necessariamente têm uma formação no setor.

Podem atuar em hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, drogarias, farmácias entre outros. A categoria de trabalhadoras de saúde inclui recepcionistas de serviços de saúde, trabalhadoras da limpeza e lavanderias de serviços de saúde, cozinheiras de serviços de saúde, balconistas de farmácias, drogarias, entre outros.

No dia marcado é obrigatório apresentar o comprovante de agendamento impresso ou salvo como imagem em seu celular, apresentar cartão de pré-natal (caderneta da gestante) e documento oficial com foto.

Para profissionais de saúde, aqueles que têm uma graduação ou curso técnico na área, é necessário apresentar o registro no conselho de classe e/ou outro comprovante de trabalho como profissional de saúde.

Já na categoria de trabalhadoras de saúde, é preciso levar um comprovante de trabalho no setor. Pode ser contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, holerite, crachá (desde que contenha minimamente as informações: nome do estabelecimento, nome e sobrenome da pessoa, cargo ou função), declaração emitida pelo serviço de saúde que comprove o vínculo empregatício da pessoa com a ciência de que responde civil e criminalmente, caso haja prestação de informações não verdadeiras.

Também é obrigatório levar um comprovante de endereço em nome da pessoa a ser vacinada. São aceitos contas de água, energia elétrica, telefone, gás, serviços de internet, conta de banco, conta cartão de crédito, carnê de IPTU, cartão SUS, carta INSS, entre outros.