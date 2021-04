Campinas abre agendamento de vacina para profissionais da Educação

Diretora do Devisa, Andrea von Zuben - Foto: Carlos Bassan - PMC

A Prefeitura de Campinas abriu nesta sexta-feira (9), o agendamento para a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da Educação pública e privada, a partir de 47 anos. As doses começarão a ser aplicadas na segunda-feira (12), nos cinco centros de imunização da cidade. A informação foi divulgada durante a live do prefeito Dário Saadi (Republicanos) durante transmissão nas redes sociais.

As vacinas serão disponibilizadas para toda a equipe da Educação que trabalha em Campinas, como diretores, supervisores, professores, cozinheiras, faxineiras, porteiros, entre outros.

Nesta primeira etapa, o governo do estado determinou que serão imunizados trabalhadores com mais de 47 anos, que façam pré-cadastro no site “Vacina Já Educação” para apresentar um comprovante no dia da imunização, e trabalhe em instituição do município.

Além disso, a ação é restrita neste momento aos profissionais que atuam desde creches ao ensino médio, nas redes municipal, estadual, federal e particular. A prefeitura diz que recebeu 7,7 mil doses, mas destaca que o total de contemplados foi dimensionado pelo estado.

São cerca de 3.500 profissionais da Secretaria Municipal de Educação com mais de 47 anos, incluindo os terceirizados, como vigilantes, profissionais da limpeza, cozinheiros e parte dos auxiliares de educação infantil.

Antes de fazer o agendamento, os profissionais devem fazer um cadastro no site vacina.sp.gov.br, do Governo do Estado, que vai emitir um comprovante autorizando a vacina. Esse documento será solicitado no agendamento em Campinas, feito pelo vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 160.

A diretora do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde), Andrea von Zuben explicou sobre os critérios que devem ser seguidos no momento da vacinação.

“Para receber a dose, a pessoa precisa levar documento com foto, CPF, holerite dos últimos dois meses e o comprovante do site Vacina Já.

Importante ressaltar que sem o agendamento e sem os documentos a dose não será aplicada”, disse.

O prefeito Dário Saadi reforçou com relação as procedimentos do estado.

“A vacinação dos profissionais de Educação é um avanço muito grande.

Esses procedimentos de validação, documentos e outros foram definidos pelo Estado. Estamos seguindo as determinações estaduais”, afirmou o prefeito.

As vacinas serão aplicadas em cinco centros de Imunização da Covid-19 na cidade: