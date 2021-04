Campinas abre agendamento de vacina para pessoas de 63 anos nesta terça

Podem agendar vacinação idosos com 63 anos ou mais, profissionais da Saúde a partir de 45 anos e da Educação, com 47 ou mais

A Prefeitura de Campinas abre nesta terça-feira (27), às 10 horas, o agendamento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 63 anos. Às 14h, a agenda será aberta para profissionais de saúde a partir de 45 anos e reaberta para profissionais da educação 47 anos ou mais.

O dia e horário deverão ser escolhidos no site vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 160. Serão 14 mil vagas disponíveis para estes públicos. Só serão atendidas pessoas que estiverem agendadas, que devem comparecer a um dos cinco centros de imunização, com 10 minutos de antecedência para evitar aglomerações.

Os horários para vacinação estarão disponíveis a partir de 29 de abril. No dia marcado, o idoso que vai receber a vacina deve levar documento de identificação com foto e CPF, além dos comprovantes de endereço em Campinas e do agendamento, que pode ser mostrado no celular.

Já os profissionais de saúde, devem levar documento do conselho de classe ou outro comprovante de atuação profissional em categoria autorizada, comprovante de residência, documento com foto, CPF, holerite e comprovante do agendamento.

Educação

Os profissionais da Educação como diretores, supervisores, professores, cozinheiras, faxineiras, porteiros, entre outros, devem fazer um cadastro no site Vacina Já, do Governo do Estado, que vai emitir um comprovante autorizando a aplicação da dose.

Esse documento será solicitado durante o agendamento em Campinas. Para ser vacinado, além do comprovante citado, a pessoa deve apresentar documento com foto, CPF e holerite dos últimos dois meses.

Vacinas aplicadas

Foram aplicadas 290.631 doses de vacina contra a Covid-19 na cidade. Desse total, 179.720 pessoas receberam a primeira dose e 110.911 pessoas também foram imunizadas com a segunda dose.

Confira os endereços e horários de funcionamento:

Os Centros de Imunização funcionam das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira; e das 8h às 18h, aos sábados e domingos.

Centro de Vivência do Idoso (CVI), na Avenida Doutor Heitor Penteado, s/nº. Portão 5, com área de estacionamento, na Lagoa do Taquaral.

Escola CAIC Zeferino Vaz, na Rua José Augusto de Mattos, s/nº, no Parque Residencial Vila União.

Círculo Militar de Campinas, na Avenida Getúlio Vargas, 200, no Jardim Chapadão

Casa da Criança Paralítica, na Rua Pedro Domingos Vitali, nº 160, no Parque Itália.