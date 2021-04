Campinas abre agendamento de vacina para idosos a partir de 67 anos

Para receber a vacina, além de fazer o agendamento, é preciso levar um documento de identidade com foto e um comprovante de endereço - Foto: Divulgação - Prefeitura de Campinas

A Secretaria de Saúde abre nesta segunda-feira (12), às 16h, o agendamento de vacinas contra Covid-19 para moradores de Campinas que tenham entre 67 e 74 anos de idade. As doses para esse público começarão a ser aplicadas nesta terça-feira (13).

O agendamento é obrigatório e deve ser feito prioritariamente pelo site ou pelo telefone 160, que funcionará nesta segunda-feira, excepcionalmente, até as 20h. Pessoas sem agendamento prévio não serão atendidas. Os idosos que tiverem dificuldade com a internet, podem pedir ajuda para familiares e amigos na tarefa.

Para receber a vacina, além de fazer o agendamento, é preciso levar um documento de identidade com foto e um comprovante de endereço no nome de quem vai ser vacinado. Valem como comprovantes contas de água, luz, telefone, internet, cartão SUS, carta do INSS, conta de banco, cartão de crédito e carnê de IPTU. Essa conduta visa garantir a vacinação para os moradores de Campinas, uma vez que os municípios recebem o número de doses exato para atender a sua população.

O agendamento para a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da Educação pública e privada, a partir de 47 anos também continua disponível no site. As vacinas são disponibilizadas para toda a equipe da Educação que trabalha em Campinas, como diretores, supervisores, professores, cozinheiras, faxineiras, porteiros, entre outros. Antes de fazer o agendamento, os profissionais devem fazer um cadastro no site Vacina Já, do Governo do Estado, que vai emitir um comprovante autorizando a vacina. Esse documento será solicitado no agendamento em Campinas, feito pelo vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo 160.

Há cinco centros de imunização em Campinas: CVI – Centro de Vivência do Idoso, na Lagoa do Taquaral; Escola CAIC Zeferino Vaz, na Vila União; no clube Círculo Militar de Campinas, no Jardim Chapadão; na Casa da Criança Paralítica, Parque Itália; e o Centro de Imunização Noroeste (antigo prédio da NAED Noroeste), na Vila Castelo Branco.

As pessoas devem comparecer ao local de vacinação com dez minutos de antecedência, a fim de evitar aglomerações. O atendimento será somente no horário agendado no site, sem possibilidade de antecipação.

Idosos acamados, em situação de vulnerabilidade ou com restrição para chegar aos Centros de Imunização, não devem fazer o agendamento pelo site. A orientação é que um familiar ou responsável entre em contato no Centro de Saúde mais próximo para que a equipe de saúde realize a avaliação e encaminhamento de cada caso.

Moradores de Campinas que tenham mais de 75 anos de idade e que, por algum motivo, não tenham tomado a vacina, devem entrar no site, escolher o ícone de agendamento e clicar no formulário escrito “Solicitação para Morador de Campinas acima de 75 anos”.

Repescagem de vacina de idosos

A Secretaria de Saúde de Campinas realizou vacinação contra a Covid-19 para 184 pessoas neste sábado (10) e domingo (11), em cinco Centros de Saúde da região Sudoeste de Campinas. A ação foi direcionada a idosos vulneráveis, a partir de 75 anos de idade, que não haviam conseguido fazer o agendamento anteriormente nos Centros de Imunização. Chamada de Dia R – de Repescagem, a iniciativa foi feita nas unidades DIC 3, DIC 6, Tancredo Neves, São Cristovão, Vila União e União dos Bairros.

A vacinação foi agendada antes, por telefone, pelos Centros de Saúde de referência dos idosos, ou por meio de visita domiciliar para aqueles em que não foi possível fazer o contato por telefone. Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde Sudoeste, Daiane Cristina Pereira Morato, a ação foi realizada especialmente para atender ao público de maior vulnerabilidade que não conseguiu fazer o agendamento ou não pode comparecer em um dos Centros de Imunização.

“As unidades fizeram um levantamento especial para identificar essas pessoas que estavam dentro dessa faixa etária e não tinham se vacinado ainda. Foi uma ação bastante importante para atender a este público que tem uma chance de evoluir com gravidade se contraírem a doença”, contou.

Uma nova ação nos mesmos moldes será realizada para fazer a segunda dose de vacina nestes idosos.