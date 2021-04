Campinas abre agendamento de vacina da Covid-19 para pessoas a partir de 64 anos

A secretaria de saúde e o Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde) abriram o agendamento de moradores de Campinas a partir de 64 anos para vacinação contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (22). Também há mais vagas para profissionais de saúde a partir de 50 anos.

O dia e horário deverão ser escolhidos no site www.vacina.campinas.sp.gov.br, ou ainda através do telefone 160.

A vacinação para esses grupos terá horários disponíveis a partir desta sexta-feira (23). Só será atendido quem estiver agendado. O comparecimento ao local deve ser feito com 10 minutos de antecedência para evitar aglomerações.

As doses estão sendo aplicadas em cinco centros de imunização. No dia marcado, a pessoa que vai receber a vacina deve levar documento de identificação com foto e CPF, além dos comprovantes de endereço em Campinas e do agendamento, que pode ser mostrado no celular.

O comprovante de endereço deve estar em nome da pessoa a ser vacinada ou em nome do marido (esposa) ou companheiro (a), desde que comprove o parentesco. Servem como comprovantes contas de água, energia elétrica, telefone, gás, serviços de internet, conta de banco, conta de cartão de crédito, carnê de IPTU, cartão SUS e carta INSS.

A disponibilidade de vacinas para o público-alvo na faixa etária de 64 e 65 anos é de nove mil doses. Na última terça-feira (20), já havia sido aberto agendamento para pessoas a partir de 65 anos de idade e para os profissionais de saúde a partir de 50 anos.

Para este grupo, é preciso levar também documento do conselho de classe e/ou outro comprovante de atuação profissional em categoria autorizada, comprovante de residência, documento com foto, CPF, holerite e comprovante do agendamento.

Os centros de imunização funcionam das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira; e das 8h às 18h, aos sábados e domingos.