Campinas abre agendamento de vacina da Covid-19 para idosos a partir de 65 anos

A Secretaria de Saúde de Campinas e o Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde) abriram no final da tarde desta terça-feira (20) o agendamento para a vacinação contra a Covid-19 para moradores a partir de 65 anos, bem como para profissionais de saúde a partir de 50 anos.

O dia e horário devem ser escolhidos no site ou pelo telefone 160. A vacinação para esses grupos terá horários disponíveis a partir de quinta-feira (22). São cerca de 32 mil vagas. Só serão atendidas pessoas que estiverem agendadas, que devem comparecer ao local com 10 minutos de antecedência para evitar aglomerações.

A aplicação das doses contra a Covid-19 está sendo feita em cinco centros de imunização. No dia marcado, a pessoa que vai receber a vacina deve levar documento de identificação com foto e CPF, além dos comprovantes de endereço em Campinas e do agendamento (que pode ser mostrado no celular).

No caso dos profissionais de saúde, é preciso levar documento do conselho de classe e/ou outro comprovante de atuação profissional em categoria autorizada, comprovante de residência, documento com foto, CPF, holerite e comprovante do agendamento.

Profissionais de saúde

Poderão fazer o agendamento profissionais de saúde a partir de 50 anos das seguintes categorias: assistentes sociais que trabalham em estabelecimentos da área da saúde, auxiliares em laboratórios de análises clínicas, biomédicos, biólogos, cirurgiões dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, motoristas de ambulância, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, profissionais de Educação Física, psicólogos, terapeutas ocupacionais, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos e auxiliares de saúde bucal, técnicos em laboratórios de análises clínicas, técnicos em radiologia e gerontólogo, além de parteiras.

Centros de Imunização

Os Centros de Imunização funcionam das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira; e das 8h às 18h, aos sábados e domingos. Veja quais são: