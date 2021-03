Campinas abre 14 centros de saúde para atender quadros respiratórios

Unidades abrirão no fim de semana para atender pacientes com suspeita da Covid-19

Com a superlotação registrada em hospitais e unidades de pronto atendimento administradas pela Rede Mário Gatti, a Secretaria de Saúde de Campinas informou que vai abrir neste final de semana 14 Centros de Saúde para atender exclusivamente pessoas com sintomas da Covid-19.

Segundo a prefeitura, as unidades terão o atendimento das 7h às 17h.

Segundo a Secretaria de Saúde, a recomendação é que pessoas com sintomas leves de resfriado, com possível quadro de rinite e que estejam com dor de garganta, procurem o Centro de Saúde para avaliação.

A partir desta sexta-feira (19), o Hospital Ouro Verde passa também a atender exclusivamente pacientes com o vírus em seus leitos de UTI e de enfermaria. Além disso, desde o começo desta semana, os Centros de Saúde São Bernardo, Capivari e Costa e Silva foram transformados em unidades para Covid-19.

Confira os Centros de Saúde que estarão abertos no fim de semana: