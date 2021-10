Caminhão que transportava nitrato de amônio tomba na Rodovia Bandeirantes

22 out 2021 às 08:21 • Última atualização 22 out 2021 às 08:27

Acidente ocorreu nesta madrugada; Cetesb aguarda chegada de uma equipe especializada para limpeza do produto

Um caminhão que transportava aproximadamente 48 toneladas de nitrato de amônio tombou na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no km 80, na altura de Campinas. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (22), por volta das 3h.

Duas faixas de rolamento estão interditadas no local – Foto: Divulgação / Polícia Militar Rodoviária

De acordo com informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), a carreta vinha de Santos e seguia para Sumaré. Quando chegou no local mencionado, o motorista perdeu o controle de direção do veículo e tombou sobre a segunda e a terceira faixa de rolamento.

Segundo a PMR, o condutor não sofreu nenhum tipo lesão corporal. O Corpo de Bombeiros e a concessionária AutoBan, que administra a rodovia, isolaram o local que ocorreu o derramamento de carga.

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e demais autoridades aguardavam a chegada de uma equipe especializada para limpeza do produto, que exige necessidade de equipamentos específicos.

Após a chegada, seria realizada nova avaliação para constatar uma previsão de liberação do local.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti