Caminhão com 39 toneladas de piso tomba na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas

Um caminhão carregado com 39 toneladas de pisos de cerâmica tombou no canteiro central da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, na madrugada desta quinta-feira (25). O motorista teve apenas ferimentos leves.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com informações do 4° Batalhão de Polícia Rodoviária, por volta de 1h25, o motorista seguia pela Bandeirantes sentido capital até que, no quilômetro 90, por causas desconhecidas, perdeu o controle da direção e o caminhão tombou no canteiro central da via. Por conta do acidente, toda a carga que estava na carroceria caiu no local.

Já o motorista do veículo, segundo o Batalhão, ficou preso nas ferragens, mas teve apenas ferimentos leves.

Caminhão foi removido por guincho da CCR AutoBan – Foto: Divulgação_Polícia Rodoviária

Devido ao acidente, a faixa da esquerda da rodovia precisou ser interditada, gerando lentidão no tráfego de veículos por ao menos três quilômetros, segundo informou a CCR AutoBan, administradora da via.

Um caminhão guincho foi acionado e, de acordo com Polícia Rodoviária, removeu o caminhão da via por volta de 10h40. Já a carga que caiu do veículo ficou no canteiro central, onde não afeta o trânsito e deve ser removida posteriormente.