Câmara de Campinas doa quatro toneladas de alimentos

A Câmara Municipal de Campinas entregou na tarde desta segunda-feira (19) cerca de quatro toneladas de alimentos recolhidos no prédio do Legislativo para a campanha Campinas sem Fome. Toda arrecadação será destinada às milhares de famílias cadastradas no aplicativo Viva Vida.

A entrega foi feita no arruamento do Palácio dos Jequitibás. O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), disse que a coleta está superando as expectativas.

Doações foram recebidas pelo prefeito Dário Saadi nesta segunda-feira – Foto: Manoel de Brito / Prefeitura de Campinas

“Estamos chegando a quatrocentas toneladas de alimentos e essa atitude da Câmara de Vereadores é muito importante. Sabemos que o papel da câmara não é de assistência direta, mas de fiscalização, elaboração de projetos de lei e também encaminhamento das demandas da população, mas está fazendo mais. Por isso, quero agradecer ao presidente, José Carlos, em nome de quem agradeço também aos 33 vereadores pelo engajamento na arrecadação de alimentos”, disse.

O presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos (PSB) ressaltou a satisfação da Casa em participar da campanha.

“Os vereadores, servidores concursados e comissionados, bem como as empresas que prestam serviço na Câmara, não mediram esforços para colaborar com a campanha e deram exemplo. É muito importante o engajamento de toda população de Campinas. Neste momento, precisamos de toda solidariedade e sensibilidade daqueles que têm um pouco mais para dividirem com os menos favorecidos”, declarou.

Zé Carlos disse ainda que a arrecadação irá continuar. “Os impactos da pandemia que assolam nosso país são muito severos e todo o esforço neste momento é necessário para ajudar os que mais precisam. Na nossa periferia, principalmente, a situação está muito complicada”, enfatizou.

A Campanha Campinas sem Fome, lançada no último dia 22 de março, arrecadou, até esta segunda-feira, dia 19 de abril, quase 390 toneladas de alimentos. A entrega das cestas básicas é feita pelas 145 organizações da sociedade civil que atuam nas comunidades. As entidades já retiraram mais de 12 mil cestas básicas, beneficiando mais de 48 mil pessoas.