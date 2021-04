Câmara aprova criação do programa Mais Saúde Campinas

A Câmara de Campinas aprovou por unanimidade e em votação final, nesta quarta-feira (7), o projeto de lei da prefeitura que cria o programa Mais Saúde Campinas. O projeto segue para sanção do prefeito Dário Saadi (Republicanos).

A proposta visa estimular a qualificação da Estratégia Saúde da Família para profissionais da área a atuarem com Saúde da Família e saúde primária, por meio de parcerias do município com instituições de ensino superior.

O Mais Saúde regula as ações que serão desenvolvidas para implementação e ampliação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, criado em 2016, possibilitando que profissionais residentes de enfermagem, fisioterapia e nutrição possam ser alocados nas equipes de Saúde da Família das Unidades Básicas de Saúde do município.

O programa Mais Saúde Campinas é diferente do “Mais Médicos Campineiro”, que também trabalha com residentes para atuar na saúde da família e comunidades, mas é exclusivo para estudantes de Medicina.

“É extremamente importante a aprovação desse projeto, porque ele foca na Saúde da Família e vai possibilitar desenvolver profissionais que já estarão atuando desde o inicio de suas formações na área da saúde e atendimentos básicos”, avaliou o vereador Paulo Haddad, que é médico e preside a Comissão Permanente de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas.

“Isso irá, inclusive, desafogar sobremaneira os hospitais que fazem atendimentos secundários e terciários, bem como formar profissionais generalistas que são fundamentais na rede pública de saúde, no SUS”, destacou.