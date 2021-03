Caism da Unicamp suspende internações neonatais e de gestantes

O Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), da Unicamp, suspendeu as internações neonatais e de obstetrícia de baixo, médio e alto risco em função da superlotação.

Acompanhe a cobertura do LIBERAL sobre Campinas

Nesta quarta-feira (17), a unidade estava operando com 127% da capacidade na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal. O Caism é referência regional para 42 municípios e presta atendimento de gestações de alto risco, bem como de bebês que nascem com menos de 1 quilo.

Em ofício enviado à Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) e ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a unidade informou que a UTI neonatal, que possui 15 leitos disponíveis, está com 19 bebês internados. Já na UCI (Unidade de Cuidados Intermediários), que também possui 15 leitos, há 18 recém-nascidos.

Mesmo com leitos de UTI disponíveis para adultos, a superlotação compromete o atendimento de gestantes que têm menos de 37 semanas gestacionais.

HC da Unicamp

O HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp está disponibilizando nesta quinta-feira (18) mais 18 leitos de enfermaria Covid. Na semana passada, a unidade havia disponibilizado outros 18 leitos de enfermaria para tratar pacientes com o novo coronavírus.

No total, serão criados 54 leitos de enfermaria no hospital. A medida é uma forma de tentar desafogar o atendimento na unidade. Na manhã desta quinta-feira, o hospital tinha 100% dos 40 leitos de UTI Covid ocupados. Nos leitos de enfermaria, a ocupação é de 94,44%.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Na segunda-feira (15) o hospital converteu 10 leitos de UTI geral para serem exclusivos UTI Covid. Ao todo são 34 técnicos de enfermagem, 10 enfermeiros e 10 fisioterapeutas 24 horas para atender os pacientes.

O diretor executivo da área de saúde da Unicamp, Manoel Bértolo, destaca que os leitos abertos garantem uma maior fluidez no atendimento. “A nossa área de saúde é regional. Ela atende Campinas e outros municípios da região. Essa abertura de leitos no HC vai propiciar um atendimento maior”, diz

No total, Campinas conta com 408 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 contando as redes pública e particular, sendo que 390 estão ocupados (95,59%). Apenas na rede particular de Campinas havia leitos livres – eram 18 nesta quarta-feira.