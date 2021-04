Bombeiros controlam incêndio em caminhão na Rodovia dos Bandeirantes

Os bombeiros controlaram, às 14h desta terça-feira, um incêndio que atingiu o semi-reboque de um caminhão carregado com sucatas. O fogo começou por volta das 12h desta terça-feira (27) na rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no Km 80, pista sentido interior, em Campinas.

Caminhão pegou fogo nesta terça-feira – Foto:

O motorista do caminhão parou o veículo no acostamento e, ao perceber o fogo, desengatou a frente do veículo. A partir daí, o semi-reboque do caminhão pegou fogo. Todas as pistas chegaram a ser interditadas. Por volta das 12h47 as faixas 1 e 2 foram liberadas para o tráfego de veículos.

Segundo a concessionária CCR Autoban, que administra a rodovia, não houve vítimas. Até a publicação desta reportagem, a pista três e o acostamento estavam interditados para os trabalhos de rescaldo do Corpo de Bombeiros e aguardando o serviço da perícia para apontar o que teria ocasionado o incêndio. Estavam no local representantes da concessionária Autoban, Polícia Militar Rodoviária e Bombeiros.

Os motoristas enfrentavam lentidão do Km 77 ao Km 80, pista sentido interior.