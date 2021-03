Bloqueios sanitários em Campinas abordam 263 veículos

Ação começou às 8h e contou com a participação da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Emdec - Foto: Fernanda Sunega - Prefeitura de Campinas

Agentes de segurança de Campinas abordaram nesta sexta-feira (26), primeiro dia da operação com barreiras sanitárias nos principais pontos de acessos rodoviários a cidade, 263 veículos. A ação começou às 8h e contou com a participação da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas). Os pontos de fiscalização ocorreram nas avenidas Prestes Maia, Francisco de Paula Souza, Lix da Cunha e Júlio Prestes (Heitor Penteado).

As principais alegações dos motoristas abordados foram de que estavam em deslocamento para o trabalho. Três pessoas disseram estar a caminho de consultas médicas no município. Nesse primeiro dia, apenas veículos com placas de São Paulo e de outras cidades da Grande São Paulo foram abordados.

A finalidade da ação é conter a circulação de pessoas de fora da cidade. Os feriados prolongados em outros municípios são uma das principais motivações. Os pontos de bloqueio sanitário serão itinerantes e realizados ao longo do dia. Não serão divulgados previamente detalhes, como pontos dos bloqueios, horários e efetivo. A ideia é manter o elemento surpresa para garantir a efetividade da ação.

As pessoas paradas nas barreiras são questionadas se seu deslocamento é mesmo essencial e orientadas a evitar transitar. Não é uma medida de lockdown, mas de restrição com a finalidade de desestimular as pessoas de saírem de casa. Será uma forma de abordar e conscientizar quem for parado.

Neste primeiro momento, não haverá penalidades. Profissionais do serviço essencial como da saúde serão liberados com apresentação da identificação funcional.