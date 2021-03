Bares e restaurantes ganham fôlego com medidas anunciadas pelo governo

“Esta ajuda vem em boa hora, trazendo um certo alívio para que possamos continuar funcionando”, explica o presidente da Abrasel em Campinas e região, Matheus Mason - Foto: Matheus Campos - Abrasel

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Campinas e região acredita que o pacote de apoio econômico, fiscal e tarifário para bares e restaurantes anunciado na tarde desta quarta-feira (17) pelo governo do Estado de São Paulo, podem trazer um certo fôlego ao setor.

Em relação ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o leite pasteurizado voltará a ter isenção na venda para o comprador, enquanto que as carnes bovina, suína e de aves, terão redução de 13,3% para 7% para os estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional. Este recuo representa um alívio de R$ 400 milhões para bares e restaurantes, valor este decorrente da baixa de preços.

Micros e pequenas empresas com faturamento mensal de até R$ 30 mil , dos quais bares e restaurantes estão enquadrados, terão uma linha especial de financiamento via Desenvolve SP no valor de R$ 50 milhões, com prazo de pagamento de 60 meses, oito meses de carência e taxa de juros de 1% ao mês mais Selic, além da dispensa de Certidão Negativa de Débitos.

Atualmente, devido às restrições de funcionamento, bares e restaurantes estão operando com 20% do faturamento, volume este insuficiente para pagar despesas do dia a dia e dívidas contraídas durante a pandemia.

“O setor enfrenta grande dificuldade financeira, decorrente da queda de faturamento e fechamento. Esta ajuda vem em boa hora, trazendo um certo alívio para que possamos continuar funcionando”, explica o presidente da Abrasel em Campinas e região, Matheus Mason, que foi um dos articuladores desse socorro estadual para todo o setor.

A suspensão do corte de gás também é positiva, tendo em vista que muitos estabelecimentos estão com contas atrasadas junto as concessionárias do setor, e corriam risco de ter o fornecimento interrompido, o que agravaria ainda mais a situação.

No que tange à questão da ajuda da água, o presidente da Abrasel em Campinas e região lembra que a maioria das cidades da região conta com autarquias próprias e que este apoio caberá a cada município.

“No caso de Campinas, estamos solicitando um desconto junto à Prefeitura e Sanasa desde o final de fevereiro, mas não tivemos nenhum aceno até agora, assim como nosso pedido de redução do IPTU sobre os meses em que ficamos com as portas fechadas”, lembra Mason. “Esperamos que os prefeitos também façam sua parte, ajudando o setor”, completa.

Salários e empregos

Mason lembra, ainda, que existe uma grande expectativa do setor de que a ampliação da Medida Provisória (MP) 936, que trata de ajuda para pagamento de salários, seja anunciada pelo governo federal até a próxima sexta-feira (19). “Acreditamos que com estas ajudas já formalizadas os bares e restaurantes tenham fôlego para passar os próximos dias, evitando novos cortes de funcionários e o encerramento de suas atividades”, finaliza.