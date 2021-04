Autoban distribui máscaras para pedestres em passarela na Anhanguera

Ação será promovida nesta quinta-feira, entre 7h30 às 9h30, na passarela do km 104

A concessionária CCR AutoBAn, que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, distribuirá gratuitamente máscaras de tecido aos pedestres na passarela que fica no km 104 da Rodovia Anhanguera, em Campinas. A ação acontecerá nesta quinta-feira (1º), das 7h30 às 9h30.

Equipamento será distribuído na passarela que fica no km 104 da Rodovia Anhanguera – Foto: Divulgação

As máscaras estarão embaladas e disponibilizadas em um varal montado na passarela, para que os pedestres possam retirar individualmente e manter o distanciamento físico necessário neste momento de pandemia.

O gerente de comunicação social da AutoBAn, Sergio Ribeiro, destaca que além dos dispositivos de proteção facial, o varal irá conter cartazes com orientações de higiene e cuidados para evitar o contágio com o coronavírus.

“Este é um momento muito complicado da pandemia, por isso, esta iniciativa na passarela reforça a importância do uso das máscaras e dos cuidados com o distanciamento social. É um esforço para sensibilizar as pessoas e evitar mais contaminações pelo vírus”, diz.

O Instituto CCR e CCR AutoBAn já distribuíram mais de 25 mil máscaras de tecido desde o início da pandemia para entidades assistenciais, populações carentes, fundos sociais, hospitais de municípios na área de abrangência do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Parte das máscaras distribuídas foram produzidas pelo Grupo Primavera, uma organização social de Campinas que trabalha com programas de geração de renda e inclusão social e mantém oficinas de corte e costura para atender a comunidade.