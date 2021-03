Aumento de leitos não dá conta da demanda das internações em Campinas

A Prefeitura de Campinas disponibilizou mais 20 leitos de UTI Covid nesta quarta-feira (17). Mesmo assim, os leitos do SUS municipal e estadual seguem com 100% de ocupação. A abertura de novos leitos não conseguiu cobrir a demanda cada vez maior no número de internados.

Dos 408 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19, 390 estão ocupados, o que corresponde a 95,59%. Há 18 leitos livres somando as redes pública e particular.

No SUS Municipal são 140 leitos e todos estão ocupados. No SUS Estadual são 40 leitos e também está em seu limite máximo de ocupação. Na rede particular são 228 leitos, dos quais 210 estão ocupados, o que equivale a 92,10%. Há 18 leitos livres.

A Prefeitura de Campinas atualizou, nesta quarta-feira, os dados da pandemia da Covid-19 na cidade. Campinas conta agora com 75.281 casos confirmados de pessoas com Covid-19. São 83 casos a mais que terça-feira (16), no entanto, o sistema do Ministério da Saúde está fora do ar, o que comprometeu a notificação dos casos. Foram registrados apenas os casos do SIVEP Gripe.

Também foram registrados mais 24 óbitos, totalizando 2.065 mortes pela doença. Dos óbitos, oito eram homens e 16 eram mulheres. Vinte e uma vítimas tinham comorbidades e quatro não apresentavam doenças preexistentes. Com relação à faixa etária, 15 vítimas tinham mais que 60 anos e nove tinham menos do que 60.